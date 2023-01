Det er sød musik i vores ører, når statsministeren i sin nytårstale konkluderer, at grøn omstilling ikke bare handler om at sætte mål, men om at komme i mål. Et klart signal om, at der er politisk vilje til at sætte handling bag ordene, så Danmark kan blive klimaneutral i 2045 og gå forrest i kampen mod klimakrisen.