Stop besparelser i Børn og Unge – det rammer også de udsatte børn!

Som talehørekonsulenter på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Aarhus (PPR) ser vi dagligt børn, hvis trivsel og udvikling er vanskeliggjort som følge af sproglige vanskeligheder. Med Aarhus Byråds varslede besparelser er vi bekymrede for, at det kan ende med, at disse børn ikke at få den hjælp, de har brug for.

Dette kan måske