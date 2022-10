20/10/2020 KL. 22:00

Godt med en borgersamling om havneudvidelsen – men der mangler gennemsigtighed

Jeg kan konstatere, at et antal borgere allerede har modtaget en invitation til at deltage i borgersamlingen, og at opstartsmødet allerede finder sted den 26. oktober. Men jeg kan ingen steder finde nogen som helst information om borgersamlingen. Hverken på kommunens hjemmeside eller andre steder. Det er et problem og klart i modstrid med OECD’s grundprincipper.