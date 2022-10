Sådan endte min bizarre jagt i gamle arkiver for at bevise, at bydelen, hvor jeg bor, findes

I dag befandt jeg mig på Aarhus’ Stadsarkiv nede på Dokk1 i de rolige rum, hvor en venlig arkivar havde fundet gamle kort og bøger frem til mig.

»Hvordan skrider dit projekt frem,« spurgte han.

For det var ikke første gang, jeg var dernede for at grave dokumentation frem om min bydel, Riisvangen.