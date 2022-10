04/10/2022 KL. 17:00

Tre kaffekopper for en veludført havnekonference, der dog undlader det vigtigste spørgsmål

Den bagvedliggende og uudtalte præmis for havnekonferencen var, at havnens behov er lig med byens behov, men i sidste ende er det vel et spørgsmål om, hvilken by vi ønsker os i fremtiden.