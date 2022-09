Kære politiker, hvem beskytter os?

I august 2021 blev der truffet beslutning om at anonymisere personalet, da en ny journalføringslov blev vedtaget. En lov, der samtidig sikrer borgernes rettigheder. Her mere end et år senere er intet sket, derfor spørger vi som frustrerede medarbejdere.

Danske Regioner, hvem beskytter os? Svækker det tilliden, hvis vi ikke angiver det fulde navn i journalen? Til dem, der spørger om det, vil vi sige. I Danmark er der rigtig stor tillid til politiet og Kriminalforsorgen, som i mange år har arbejdet under tjenestenummer.

Personalet har kunnet beskytte sig selv ved at have beskyttet adresse, men det er ikke længere tilstrækkeligt for at skabe tryghed. Verden har over år forandret sig, og vi er meget mere eksponeret i forhold til sociale medier, pårørende og en patientgruppe, som også ændrer sig. Det er langt nemmere at tilgå oplysninger om personalet online, end det har været tidligere – teknologien har overhalet os.