Kan det passe, at vi er nødt til at spare på børnene igen? Det er en skændsel at gå videre ad den sti.

Det kommer bag på os, at høringen vedrørende Bredere børnefællesskaber, som skulle lede hen mod prioriteringer af indsatser for øget trivsel for børn og unge i Aarhus, ender med at afstedkomme besparelser på børn og unge. Det er det værst tænkelige scenarie for alle børn og unge!

I Århus Forældreorganisation (ÅFO) kan vi acceptere visse serviceforringelser, men vi kan ikke acceptere, at vilkårene for vores børn og unge forværres. Vi forventer, at der skelnes hårdt mellem ”nice to have” og ”need to have” i den kommende proces.

ÅFO har følgende forslag til, hvor politikere og forvaltning bør rette blikke hen: