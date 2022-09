Det er, som om regeringen ikke tager udfordringen alvorligt. Danskerne er ikke tjent med, at der går fnidder i elpriserne.

Venstre og jeg har siden foråret råbt vagt i gevær over for de stigende elpriser. I stedet for en halvhjertet hjælp, der reelt ingen forskel gør, så har vi foreslået at sænke elafgiften markant, så alle danskere får gavn af en lavere afgift. Ikke kun husstandene står for skud under de stigende priser, men særligt oplever de små erhvervsdrivende i vores lokalsamfund, at de ikke længere kan følge med.

Før den politiske dagsorden snart hedder valgkamp, håber jeg, at regeringen for en gangs skyld lytter. Danskerne er ikke tjent med, at der går fnidder i elpriserne – lad os i stedet for sænke elafgiften til gavn for alle danskere.