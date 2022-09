På tide at investere i borgerinddragelsen

Det er mit ønske, at forvaltningen bliver bedre til at lytte til aarhusianernes ønsker og til at indarbejde ønskerne og idéerne i de forskellige projekter. Større borgerinddragelse skaber nemlig en bedre byudvikling og et bedre lokaldemokrati.

De større krav til borgerinddragelse kalder imidlertid på en prioritering af indsatsen. Derfor har jeg foreslået byrådet, at vi ved de kommende budgetforhandlinger prioriterer midler til ansættelse af medarbejdere i forvaltningen, som skal arbejde målrettet med borgerinddragelse i sager på Teknik og Miljøs område.

Det er dog kun undertegnede og De Konservative i byrådet, som har taget ønsket om styrket borgerinddragelse med som et budgetforslag. Det kan undre, når man efterhånden har hørt samtlige partier i Aarhus tale om ønsket om bedre borgerinddragelse.