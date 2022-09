Ansøgning om registrering: 1.870 kr.

Årligt gebyr: 1.150 kr.

Årlig finansiering af Fødevarestyrelsens rejseholdsaktiviteter: 718 kr.

Dette er blot et lille uddrag af, hvad man som affaldstransportør skal betale til staten i afgifter for overhovedet at kunne være på markedet.