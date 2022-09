Skal dyr virkelig indgå i forsøg, som går ud over de normer, der normalt er en del af vores kultur?

(https://jyllands-posten.dk/indland/ECE14353454/efter-tyresag-paa-molslaboratoriet-nu-svarer-myndighed-paa-om-den-gaar-videre-med-sagen/)

Den her diskussion bør måske snarere gå ud på, hvorvidt vi vil acceptere, at dyr kan indgå i forsøg, som går ud over de normer, der normalt er en del af vores kultur.

Bønder og jægere har levet i et afhængighedsforhold med dyrene, som har påvirket vores holdning til, hvordan vi skal behandle dem. Senere er de samvittighedsfulde forbrugere begyndt at blande sig. Endelig er der kæledyrsejerne, som også har en holdning til, hvordan dyr skal behandles. I virkeligheden har både jægere, bønder og kæledyrsejere forsøgt at fremavle, indføre eller udvikle dyr til et bestemt formål. I takt med at samfundet har udviklet sig, har vi ligeledes løbende opdateret standarderne og lovgivningen på området for at sikre dyrenes ”rettigheder”.