Arbejdet med forbedringer på E45 kan ikke gå hurtigt nok

Danskerne er ikke villige til at pendle mere! I hvert fald udtrykker en ny analyse fra Dansk Erhverv, at vi i mindre grad vil pendle, såfremt vi skulle have en ny stilling.

Analysen er sammenlignet med tilsvarende fra 2018 og giver et ret præcist billede på de udfordringer, vores virksomheder står over for, når de skal rekruttere den rette arbejdskraft, samt at vi er blevet mindre villige til at udvise geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet.