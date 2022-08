Vi har brug for et gearskifte i socialpolitikken.

Derfor ønsker jeg en ny prioritering af midlerne og indsatserne til de mest udsatte iblandt os. Vi skal i højere grad rette vores fokus mod tidlige forebyggende indsatser, og så skal vi sikre økonomisk råderum til de tiltag, der skaber varig bedring.

Jeg er særligt optaget af fire centrale indsatsområder:

For unge hjemløse skal vi erstatte herberger og kortsigtede løsninger med tilbud om en permanent bolig med støtte i eget hjem, så ingen unge i Aarhus Kommune behøver at sove på et forsorgshjem eller leve et udsat liv på gaden.

Samtidig skal vi have et langt mere opsøgende fokus på børns og unges mentale trivsel. Det betyder blandt andet, at vi skal styrke samarbejdet med region, ungdomsuddannelser og behandlingssystemet. Og så skal vi forpligte os til at sætte ind så tidligt, at socialt sårbare børn og unge ikke bliver til socialt udsatte voksne.

På jobcenteret skal vi tænke ud over de bureaukratiske rammer og give vores dygtige jobkonsulenter mulighed for at handle på de særlige behov og betingelser, der ofte begrænser sårbare ledige. Værdien i at tjene sine egne penge og i at høre til på en arbejdsplads gør en enorm forskel – for den enkelte såvel som for sammenhængskraften i vores by.

Derfor skal vi handle på menneskets behov fremfor systemets og investere i de tiltag, der hjælper aarhusianere på kanten af arbejdsmarkedet ind i et fagligt og kollegialt fællesskab – også selv om man måske ikke kan arbejde 37 timer om ugen.

Også borgere med handicap skal hjælpes bedre ind i meningsfulde arbejdsfællesskaber. Vi skal samarbejde med virksomhederne om at gøre det aarhusianske arbejdsmarked til danmarksmestre i social ansvarlighed og inklusion. Og så skal vi udvikle bosteder og dagtilbud på en måde, så vi bedre kan matche tilbud til borgernes behov. Det vil kræve et øget fokus på faglighed og specialisering.

Det siger nok sig selv, at her ikke er tale om lette løsninger. Men det er min ambition som rådmand – i tæt samarbejde med alle gode kræfter og eksperter – at sætte socialpolitikken i Aarhus på det spor, nu og fremover, og prøve at vende den kedelige udvikling rundt.

Hvis vi ikke tør sætte den ambition for socialpolitikken, svigter vi vores ansvar.