Ni ugers barsel skal tilbage til familierne

I Danmarksdemokraterne ønsker vi at give de ni barselsuger tilbage til fri fordeling mellem mor og far. Der er altså tale om ni ekstra uger.

Vi ser loven om den øremærkede barsel som en alt for stor indgriben i familiernes ret til selv at planlægge, hvad der er bedst for dem og deres børn. Vi er bekymrede for, at eksempelvis fædrene ikke tager de ni uger, som så bare bortfalder. Før EU gik ind og blandede sig i fordelingen, havde vi allerede en etårig barselsorlov i Danmark med det bærende princip om ligelig fordeling mellem forældrene.