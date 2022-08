Vi svigter unge med psykiske diagnoser og handicap i Østjylland

Resultatet er, at 44 pct. af de studerende med handicap i Danske Handicaporganisationers egen undersøgelse har svaret, at deres sygdom eller handicap gjorde det så svært for dem at gennemføre deres uddannelse, at de måtte droppe ud en, to eller flere gange. Det kalder på nogle mere fleksible regler i uddannelsessystemet – især for dem med handicap og diagnoser.

Jeg mener, at man skal rulle fremdriftsreformen tilbage. Evighedsstudenterne er alligevel et spøgelse fra det forrige årtusinde, og unge er generelt optagede af at gøre deres studier færdige. De nuværende regler hindrer bare, at man får det fulde potentiale fra studerende, som har brug for ekstra tid på studiet. Dertil bør man gøre det lettere at få tilknyttet en mentor.

Muligheden for at have en voksen tæt på, som forstår ens situation og kan komme med gode råd, kan gøre en verden til forskel, uanset om man døjer med et handicap eller er i mistrivsel. Finansiering kan findes ved at tilbagerulle tidligere tiders topskattelettelser, reducere rentefradraget og/eller indføre beskatning på boligsalg, så de tungeste skuldre løfter mere.

Og sidst, men ikke mindst, bør virksomheder og det offentlige gøre en ekstra indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, så vi kan udnytte den historisk lave arbejdsløshed til at få de sidste med. Også dem, som kun kan hjælpe til et par timer om dagen.

Afgørende er det, at vi ikke forsøger at ændre de unge til at passe ind i systemet, men at systemet tilpasses de unges behov. Det kræver vilje og nye ressourcer, men det er den bedste investering i fremtiden.