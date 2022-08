Et stort biogasværk i Odder er en dårlig idé

I flere år har der været planer om at etablere et biogasanlæg i Odder Kommune.

For en del år siden blev de fleste kommuner i landet bedt om at udpege velegnede lokaliteter til et eventuelt biogasværk. I Odder Kommune blev et område ved Fensten-Gosmer-Ørting samt et område ved Torrild-Gjesing udpeget.

Nu har beslutningstagere