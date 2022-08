Sig nej tak til din pizza leveret med knallert

Jeg ser netop, at Wolt i disse dage søger nye bude på de sociale medier og lystigt efterlyser flere scootere, samtidig med at de forsøger at profilere sig som en virksomhed med et vist grønt islæt.

En aften var jeg med min kone i Frederiksgade for at få en øl, og her talte vi hurtigt seks scootere, der trodsede færdselsloven.

Det værste er dog her igen, at man på en smuk sommeraften skal sidde og indånde og lugte til denne intensive stank af udstødningen fra disse – forhåbentlig snart illegitime – tohjulede køretøjer.

Men det er en svær opgave at ændre på, når hverken politikerne eller virksomheder gør noget som helst.

Det kan til gengæld den enkelte bestiller af en pizza så let gøre … Sig nej tak til levering med knallert og scooter.