De frivillige i ældreplejen skal være ”flødeskummet på lagkagen”

Rådmanden peger på mere pårørendeinddragelse, og der henvises til Holland, hvor der er krav om, at pårørende skal møde op mindst en gang om måneden for at udrettet et stykke socialt arbejde. Rådmanden skriver også, at man nødvendigvis ikke skal kopiere modellen i Danmark, men vi skal turde tage debatten.

Vi mener ikke, at en del af løsningen er, at de pårørende/familien eller frivillige skal forpligte sig til et vist antal timer.

Vores velfærdssystem er under pres, og det mærker de pårørende/familie allerede i dag, hvor rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er et af vor tids store udfordringer. Men det skal ikke betyde, at vores ældrepleje skal baseres på frivillige kræfter, men derimod fortsat baseres på dygtige og kvalificerede medarbejdere.