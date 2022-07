For kun to måneder siden besluttede et lille flertal bestående af V, KF og S i Aarhus Byråd sig for at bruge 180 mio. kr. på at holde hånden under lufthavnen i Tirstrup. Nu er lufthavnens regnskab for 2021 netop offentliggjort, og det viser for niende år i træk et underskud, denne gang på 47 mio. kr., kun overgået af underskuddet i 2020,