Vi skal turde at snakke om kvaliteten i fremtidens ældrepleje

Det er tid til, at vi skal tale om, hvordan vi prioriterer den tid, som medarbejderne på sundheds- og ældreområdet har. Hvor mange af ugens 37 arbejdstimer skal en sygeplejerske eller en sosu-assistent bruge på at dokumentere og journalisere på sin tablet eller foran en computer? Og behøver en sygeplejerske at dokumentere på hele 12 sygeplejefaglige indsatsområder? Svaret er nej. Selvfølgelig skal kvaliteten og fagligheden i dokumentationen være i orden, men når der hele tiden stilles højere og højere krav – og der bliver færre og færre hænder – til flere og flere ældre – ja, så sidder vi mildt sagt i en meget stor klemme.

Ikke kun de kommunale administrative krav fylder i hverdagen, der er fortsat udbud af diverse puljer, som ledere og medarbejdere må søge for at få penge til afprøvning af faglige indsatser eller udvikling. Med puljerne følger store krav fra styrelserne til afrapportering og kontrol. Der er også stigende ønsker og efterspørgsel fra samarbejdspartnere og pårørende om hyppige samtaler med kontaktpersoner og ledere, ligesom vi også oplever, at pårørende gerne ser mere skriftlig information om hverdagens gøremål og opgaveløsning hos deres kære.

I takt med udbygningen af det nære sundhedsvæsen og de korte indlæggelsestider på hospitalerne, så øges krav til levering af kvalitet, koordinering og faglighed fra de kommunale medarbejdere i ældreplejen, ligesom antallet af multisyge borgere er stærkt opadgående. Den ønskede højere hospitalskvalitet har fordret øget specialisering dér – og medfører en kolossal koordineringsopgave, når borgeren efterfølgende møder de mere generelle tilbud i kommunerne – og hos almen praksis.

Borgerne på vores plejehjem er i dag mennesker, der har meget store pleje- og omsorgsbehov, særligt de demensramte, men der er også mange syge borgere, der tidligere oftere ville have ligget på et hospital på et medicinsk afsnit. Der er brug for en større samtænkning af behovet for hænder og ressourcer på tværs af det samlede ældre- og sundhedsområde, hvis ikke vi blot skal eksportere udfordringerne mellem sektorerne. En ældrelov kan ikke tænkes og udformes uden samtidige ændringer i sundhedslov og servicelov, ligesom sammenhæng til ankesystemet og almen boliglovgivning med videre bør medtænkes, hvis vi for alvor skal lykkes med fremtidens velfærd.

Lad os turde at slippe grebet. Og lad os diskutere, hvad medarbejderne på sundheds- og ældreområdet landet over skal bruge tiden på. Lad os turde at tænke i nye løsninger og bruge endnu mere velfærdsteknologi. Lad os sammen drøfte, hvordan vi kan få større inddragelse af pårørende og civilsamfundet. Den sidste del har man eksempelvis gjort i Holland. Her taler man om, at deltagersamfundet skal erstatte velfærdssamfundet. Og her er det eksempelvis et krav, at pårørende til beboere på plejehjem skal møde op mindst en gang om måneden for at udrette et stykke socialt arbejde for beboerne. Vi siger hermed ikke, at vi skal kopiere den hollandske model, vi har ikke samme struktur på ældreområdet, men vi bør turde tage debatten. Tanken om, at familiemedlemmer og frivillige skal tage større del i opgaverne, er fremadrettet nødvendig, hvis vi skal bevare velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. På den måde kan vi nemlig frigøre plejepersonalet for nogle af de opgaver, som borgerne allerhelst vil være sammen med familie og venner om, til de opgaver, der kræver sundhedsfaglighed.

Vi skal træde på bremsen, hvad angår flere krav til faglighed og dokumentation. Det er en udpræget misforståelse, at det alene er de kommunale regler og retningslinjer, der driver bureaukratiet – det er i høj grad styret fra ministerier og styrelser, der ofte sikrer deres bevillinger ved at finde flere fejl og skabe merdokumentation fremfor læring og hverdagstid med borgerne. Vi skal ikke putte mere på – tværtimod. Og vi anbefaler, at vi tør starte en bredere diskussion om, hvad det faglige personale skal bruge deres dyrebare tid på. Kan vi sammen hjælpes ad med at italesætte fremtidens muligheder for at indfri krav og forventninger? Hvis ikke vi sammen går den vej, så vil bjerget til balancen mellem forventninger til kvalitet og tilgængelige ressourcer blive stadig stejlere.