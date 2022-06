I løbet af 20 år er befolkningen her eksploderet (41 pct. stigning). Vi er samtidig omringet af motorveje, Genvejen, Jernbane, Giber Ringvej og Torshøjvej. Et grønt, rekreativt areal inde i vores by forsvinder for altid, når det udvikles, og kan ikke erstattes. Alligevel påduttes vi beskrivelser som »høj restrummelighed«, måske fordi der set fra skrivebordet er ledige grønne pletter til tæt-lav og rækkehuse. Og der er jo også en grøn linje gennem Aarhus. Så hvad er vores problem!?

Jo, grundlæggende vil folk ikke bare høres. De vil være med til at bestemme, hvad der skal ske i deres område. Som fællesråd balancerer vi dermed mellem ønsket om at bevare områdets kvalitet og fortsat bidrage til den udvikling, byrådet har vedtaget, uden at området mister sig selv. Det er vigtigt, at beslutninger træffes. Men respekt for et område er væsentligt.

Senest handler det om det område, vi kalder »der, hvor ridehallen lå«. Her skal være tæt-lav. I årevis har lokalbefolkningen her ønsket sig en biodivers fælled. Det er udtalt hundredvis af gange. Så vi har netop fået tilbudt, at vi kan lege lidt biodiversitet i en eksisterende park tæt på. For vi må jo lige forstå, at vi har rigeligt. Hvis nogen synes, at vi fordrer for meget, så er de jo velkomne til at komme herud og bruge det grønne, rekreative og biodiverse område sammen med os – præcis ligesom ved udviklingen af grønt i resten af Aarhus.

Det er afgørende, at en god udvikling af Aarhus ikke kun sker på et overordnet plan, men i lige så høj grad lytter til og tager afsæt i, at det levede liv lokalt har kvalitet og nyder respekt. Det kræver mere og tidlig inddragelse og ikke mindst en helhedsplan for lokalområdet. Vi er nødt til at finde nye måder at angribe vores store fælles udfordringer som klimaneutralitet og bæredygtighed, men tager man ikke lokalt afsæt og sikrer lokale gode løsninger, så risikerer vi, at mange står af.