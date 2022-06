Alle forslag til Pier 3 er velkomne

Efter sommerferien skal der efter planen gennemføres en betydelig borgerinddragende visionsproces, hvor der vil være tale om en helt åben spilleplade for idéer, forslag og ønsker. Denne fase involverer ikke en evt. kommende samarbejdspartner, og vi ønsker ikke i denne fase at låse noget fast på forhånd.

En evt. kommerciel partner vil først skulle findes på baggrund af et udbud efter borgerinddragende visionsproces og vil også skulle godkendes af byrådet.

Jeg vil også gerne understrege, at en evt. kommende partner i forbindelse med et kommende udbud vil få til opgave at svare på de spørgsmål, ønsker og temaer, som visionsprocessen har afdækket.