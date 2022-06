Vi er kvindelige politikere i Aarhus Byråd. De fleste af os har desværre oplevet enten at blive udsat for hadefulde beskeder på sociale medier, mails og sms’er, opkald fra mennesker, der skælder ud, ubehagelige seksuelle tilbud eller lignende grænseoverskridende adfærd. Det er især kvinder og særligt unge kvinder, som det går ud over.