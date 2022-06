Lad os skabe sammenhæng mellem to af byens centrale parker

Musikhusparken, som vi kender den i dag, skal omdannes til en hel ny bypark, og visionerne er store. Men inden omdannelsen kommer alt for godt i gang, mener vi i Dansk Folkeparti, at ambitionerne for området kan blive endnu større.

På den anden side af Musikhusparken ligger Rådhusparken, som oplagt bør tænkes ind i forbindelse