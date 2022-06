Venstre: Aarhus skal være en sexet by for alle

Det er ikke længe siden, at Statens Serum Institut præsenterede en ny opgørelse, der viser, at Aarhus’ unge har den sjettehøjeste incidens af klamydia i Danmark. Det viser, at der er et klart behov for at arbejde med et fokus på seksuel sundhed, som knytter sig til prævention, opsporing og test af seksuelt overførte sygdomme.

Dernæst kan vi se i Aarhus Ungeprofil, at 21 pct. af de unge har oplevet uønskede seksuelle henvendelser eller kommentarer alene det seneste år. Samtidig har 16 pct. modtaget seksuelt stødende henvendelser på internettet eller via sociale medier. Det viser med tydelighed, at der er behov for at sætte ind. Og som sundhedsrådmand og byrådsmedlem vil vi gerne tage førertrøjen på.