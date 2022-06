Det var en øjenåbner at benytte rutebilen fra Ugelbølle til Aarhus den 11. juni. Jeg sad i den forreste ende af ledbussen. Der var høj hastighed, sådan oplevede jeg det i hvert fald.

Jeg havde svært ved at holde mig på sædet i sving og i rundkørsler. Min jakke, som lå på skødet, fordi der ikke var andre steder at placere den, røg på gulvet flere gange, og tasken på skødet var også vanskelig at styre med den fart, der var på rutebilen.