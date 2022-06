Aarhus Ø – derfor er de ”vandvittige” byggerier logiske

En væsentlig fordel, som der ikke bliver lagt nok fokus på i debatten, er de miljøfordele, højhuse indebærer. Det er betydeligt bedre for klimaet at bygge lodret end vandret. Bare forestil dig Lighthouse spredt ud i vandret tilstand. Hvor mange marker eller fodboldbaner måtte et sådant byggeri optage? Hvilket, hvis det blev bygget på natur, ville gå ud over biodiversiteten. Hvis ikke ville bygningerne sprede sig så langt ud over Aarhus, at fremtidige byggerier vil være nødsaget til at blive placeret i naturen, da Aarhus er i pulserende udvikling og en attraktiv by at bosætte sig i. Spredning af bygninger som højhusene ville også forsage længere transporttid, da der geografisk set ville komme længere afstand mellem job og hjem. Igen bliver klimaet udfordret af dette, med CO 2 -udledningen af brændstof, men det bliver da også mere besværligt for den almindelige aarhusianer.