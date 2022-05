Jeg havde håbet, at der i al ombygningen af Herredsvej ville komme et lyskryds ved Snogebæksvej. Det ville regulere trafikken, så beboerne fra både Snogebæksvej og Trillegårdsvej fik en chance for at komme over Herredsvej, og det ville give vores små, bløde trafikanter mulighed for at krydse vejen og komme over til kalenderkvarterets tunnel under Ringvejen – så børnene endelig kunne få en rimelig sikker skolevej.

I stedet vælger kommunen nu klart og tydeligt at favorisere boligejerne i kalenderkvarteret og udelukkende forbedre trafikforholdene for dem. Beboerne i Trillegården kan så fortsætte med at lave småfarlige U-vendinger for at kunne køre mod Hasle Skole, midtbyen og Ringvejen. Og vores børn skal fortsat springe for livet i Herredsvej/Ringvejen-krydset, for politikerne kunne åbenbart ikke være mere ligeglade med dem!