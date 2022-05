Genbrug kan være et effektivt modsvar på prisstigninger og aflyste projekter

Og netop mere genbrug kan være et potent modsvar mod materialeprisstigninger, for genbrug, som vi selv har her i Danmark og også i det østjyske område, er i sagens natur mindre udsat for prissving end råvarer, som vi importerer udefra.

Aarhus Kommune er i front på mange områder. Hvor kunne det være fantastisk, hvis Aarhus kom helt i front på klima- og genbrugsområdet og viste andre byer, hvordan man ved at tænke nyt kan gavne klimaet samtidig med, at man undgår at sætte tingene i stå med lavere beskæftigelse til følge.

Branchen er klar til mere genbrug – jeg håber også, at politikerne er det. Jeg kender fra faglige sammenhænge flere af de embedsmænd i Aarhus Kommune, som arbejder med og er ansvarlige for veje; det er dygtige og engagerede folk, som vil kunne være med til at tænke klima og genbrug meget mere ind i kommende og nuværende anlægsopgaver.

Til slut vil jeg minde om, at det kan godt være priserne falder – men de kan altså også godt stige. Til gengæld ved vi med sikkerhed, at manglende vedligehold og udbygning af infrastruktur har store, samfundsmæssige omkostninger for borgerne i Aarhus.

Det koster to-tre gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Og manglende cykelinfrastruktur er skidt for folkesundheden og trafiksikkerheden.

Det kan altså blive dyrt at ”spare”, udskyde og sætte ting i stå. Jeg repræsenterer virksomheder, der lever af at sælge asfalt, og er derfor ikke uvildig. Men det rører ikke ved det faktum, at det i disse usædvanlige tider kan være fornuftigt at tænke ud af boksen og gøre noget andet end det, vi plejer.

Jeg håber at Aarhus vil være med – branchen er klar.