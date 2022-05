Nej til afspecialisering af pædagoguddannelsen: Børn og mennesker med handicap har ikke samme behov

Det er en helt forkert vej at gå. For pædagoger arbejder med vidt forskellige mennesker, som har vidt forskellige behov.

Der er stor forskel på, hvordan man som pædagog arbejder med et barn i en daginstitution, og hvordan man arbejder med en voksen med autisme på et specialiseret botilbud. Derfor vil konsekvensen af afspecialisering være, at arbejdsgivere fra dag ét er nødsaget til at efteruddanne alle nyansatte til at kunne tage godt hånd om de mennesker, pædagogen skal arbejde med.

Den seneste evaluering af pædagoguddannelsen fra efteråret viser, at 6 af 10 nyuddannede socialpædagoger kun delvist føler sig klædt på til det arbejde, der venter i praksis. Det understreger, at der i stedet er brug for at styrke specialiseringen på uddannelsen.