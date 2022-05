Tryghed er ikke lig med massiv overvågning

Der har de seneste år været en bekymrende tendens til at sætte lighedstegn mellem de to, men for mange skaber det ikke tryghed konstant at være i kameralinsens sigte.





Det er højeste prioritet at have borgernes sikkerhed og rettigheder med i tryghedsdagsordenen. Det er derfor ikke tilfredsstillende, når borgmesteren ikke engang vil fortælle, hvor kameraerne er placeret.

Det maler et billede af hemmelighedskræmmeri, og noget så seriøst som overvågning af borgerne er et område, hvor der er nødt til at være en form for gennemsigtighed. Borgmesteren står derfor over for en skillevej.

Vil han være ærlig og give aarhusianerne de svar, de har krav på, eller vil han fortsætte tavsheden og skabe endnu mere bekymring og utryghed?