Tænk mødesteder og grønne åndehuller ind i byplanlægningen

At sikre dette mødested er ellers ganske ligetil: Fællesrådet sendte ifm. høringen til Kommuneplan 2017 et forslag om at ændre status for området fra boligbyggeri til rekreativ brug. Det er da let at gå til! Kommunen skal ikke engang have penge op af lommen, blot undlade at indkassere et relativt lille beløb for at bebygge en svært bebyggelig grund. Hvis man omvendt insisterer på at bygge rækkehuse i sådan et grønt åndehul, som borgerne ønsker bevaret som mødested, så bliver det rigtig svært og dyrt at ændre på det engang i fremtiden. Det argument kunne politikerne på det vælgermøde, vi holdt lige inden kommunalvalget i november, godt se fornuften i, så nu håber vi bare, at I husker jeres løfter og handler i sagen.

Der er for kort tid siden blevet stiftet en ny forening, som vil stå for at udvikle Østergårdshaven som mødested for natur og mennesker. Så igen står der gode lokale kræfter på spring til at tage fat og få projektet ført ud i livet. Det må da være en ambition, som kommunen kan støtte. Gerne inden der går endnu 13 år.