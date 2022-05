Det MÅ være en skruppelløs marketingperson, som har opfundet ordet ”klapning” som synonym for ”dumpning af slam”!

Skal vi klappe i Aarhus Bugt, eller skal vi dumpe slam i Aarhus Bugt? Hvis det er de to alternativer, så vil jeg nok helst klappe i Aarhus Bugt. Føj ...

Er det måske for risikabelt for det offentlige at kalde en spade for en spade?