Amerikansk nytænkning øger trivslen i skolen

Tak til Aarhus Kommune for at øge trivslen med trygge nest-klasser i førskolen. Og for at overveje flere amerikanske idéer, f.eks. at opdele skolen i en grundskole for børn og en highskole for unge. Samt at bruge trygge hønemødre de første tre år til at mætte barnets nysgerrighed på sin omverden med fortællinger om samfund og natur og om tale- og tal-sprog.