Modtageklassetilbud fjernes i kommunerne. Desværre

Vi i Danske Skoleelevers lokalafdelinger Midt- og Østjylland oplever, at de mener, at når børn bliver bragt i modtageklasser, bliver de sat i bokse, og tolerancen for forskellige kulturer bliver mindre. Det mener vi ikke i Danske Skoleelevers lokalafdelinger Midt- og Østjylland er korrekt. Vi mener, at når ikke-dansktalende børn bliver sat i en rent dansktalende klasse, øger det mistrivslen og gør muligheden for faglig fremgang sværere.

Det er basal viden, at når der starter en ny elev i klassen, er det klassens ansvar at tage godt imod den nye elev. Men hvordan forventer man, at en klasse, som ikke engang kan kommunikere ordentligt med eleven, kan tage godt imod eleven? Det sætter et kæmpe pres på eleverne, og det nemmeste for eleverne, som man desværre ser i rigtig mange tilfælde, er at ignorere den nye elev. Og når en elev, som i forvejen ikke kan dansk, bruger hvert frikvarter på at sidde alene i skolegården, gør det det ikke nemmere for dem at lære dansk!