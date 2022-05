Jeg forstår godt, at det opleves uretfærdigt, men regionen er forpligtet til at følge lovgivningen på området for kørepenge

Der gives efter gældende regler ikke kørselstilskud til patienten, hvis behandlingen aflyses, heller ikke selv om patienten har taget turen til hospitalet forud for aflysningen. Denne praksis er gældende i hele Region Midtjylland.

Det er Kørselskontoret i Præhospitalet, som behandler alle ansøgninger om kørselstilskud ved kørsel til og fra regionens hospitaler. De behandles ensartet ud fra samme regler, uanset hvilket hospital det drejer sig om.

Jeg kan samtidig oplyse, at Styrelsen For Patientklager i april måned har offentliggjort en afgørelse i en sag om afslag på kørselsgodtgørelse, fordi operationen blev aflyst. Afgørelsen bekræfter, at der ikke er lovhjemmel til at yde kørselsgodtgørelse til behandlinger, der forud for behandlingens start er blevet aflyst.