Jacob Bundsgaards gode exit fra borgmesterposten!

I 2019 indgik jeg et væddemål med Jacob Bundsgaard. Min påstand var og er, at Jacob Bundsgaard kun har fokus på Aarhus by og altid kun siger Aarhus by. Det gør han så igen i interviewet med JP Aarhus den 30. april. Jeg har – efter min mening – stadig en flaske god rødvin til gode. Jacob Bundsgaard understregede ved væddemålets indgåelse, at det skulle være en god flaske. Vi har Bichel i Malling. Malling er en del af Aarhus Kommune! Jeg har ofte inviteret Jacob Bundsgaard til Malling en dag, Malling Kro har åbent. Det gør jeg hermed igen.

Jeg sætter en flaske mere på spil om Jacob Bundsgaards exit fra borgmesterposten i Aarhus.

Hvis Socialdemokratiet danner regering efter valget i 2023, bliver Jacob Bundsgaard igen tilbudt en ministerpost. Det vil give Jacob Bundsgaard den gode exit, men er måske et år for tidligt for den unge Anders Winnerskjold.

Så i stedet for en ny Wammen i 2023 venter Jacob Bundsgaard til medio 2024, hvor Anders Winnerskjold så har fået flere kilometer i fødderne. Her bliver Jacob Bundsgaard så igen i forbindelse med en regeringsrokade tilbudt en ministerpost – og takker ja.

Hvis Jacob Bundsgaard genopstiller til borgmesterposten i november 2025, så har jeg tabt en flaske rødvin. Den vil jeg selvfølgelig bede Bichel levere til Jacob Bundsgaard – uanset om han bliver valgt eller ej.