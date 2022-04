Fra Ceres Park til Aarhus Energi Ø

På øen placeres også metoder til energilagring, der skal give byens borgere strøm, når der er brug for den. Vi forærer en masse gratis vindmøllestrøm ud af landet, når vi ikke kan bruge den selv, derfor skal Aarhus bygge et energilager ude i vandet. Et 30 m højt bassin indeholdende vand, der pumpes op, når vindmøllestrømmen ikke kan afsættes, og som genererer strøm igennem vandkraft, når vi har brug for den. En simpel gammel idé, der stadigvæk virker. For de mere teknologifikserede kan man på øen bygge et såkaldt smeltet salt-energilager. For begge typer gælder, at de udnytter vindenergien og gemmer den, til den kan bruges og har stor virkningsgrad.

Energiøen vil blive et tilløbsstykke både teknisk og rekreativt, og selvfølgelig skal der laves undervisning på øen og inviteres turister derud i pendulfart med en lille elektriske båd.

Dette vil blive en win-win-situation, der på en og samme tid flytter kommende vindmøller væk fra havnen og ud, hvor det blæser, skaber et brugbart energilager til byen og bedst af alt giver vores gamle fodboldstadion et nyt liv som rekreative soltribuner for tilrejsende turister og godtfolk, sejlsportsinteresserede og mestersvømmere. Grøn energi som udflugtsmål.

Er der flere tribuneelementer tilovers, kan de bruges på land som soltribuner på Aarhus Ø eller ud for Rewater til sejlsportevents eller måske ende deres liv som stormflodssikring i Risskov.

Sæt i gang.