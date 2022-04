Hvad skal vi med billboards i Marselisborgskovenene, legehuse foran gravhøje og vildskov?

Hvad er det egentlig, politikerne vil med Marselisborgskovenene?

Og hvad ønsker vi for os og den store, levende organisme så tæt på vores by, Aarhus?

Først vil jeg ønske tillykke med, at der, som det ser ud til, bliver sat penge af til at gøre Marselisborgskovenene vildere.

Jeg ville blot ønske, skoven fik lov til at passe sig selv, at sunde træer ikke topskæres og snittes i for at fremme biodiversiteten. Ruintræer og skadede træer skal nok komme helt af sig selv, når I stopper med at dræne, og moserne vender tilbage.