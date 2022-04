Letbanen – en aprilsnar?

Den 1. april havde jeg lejlighed til at iagttage letbanetrafikken fra et mødelokale i Navitas-bygningen. Der kom en del tog i løbet af dagen. Banestrækningen langs Kystvejen må antages at være den mest befærdede strækning, hvor tog fra nord, øst og syd mødes. På trods af det var der utroligt mange ledige sæder.

Langt de fleste