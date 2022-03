29/03/2022 KL. 20:00

Fremtiden for Aarhus Havn kalder på tid til en grundig og inddragende proces

Vi har et ansvar for at finde de rigtige løsninger til alle aarhusianere – både os, som bor her nu, og dem, der kommer til at bo her i fremtiden. Derfor tager vi initiativ til en grundig og inddragende proces, der skal bidrage til den bedste løsning for Aarhus Havn og byens borgere.