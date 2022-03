Lad os bruge de kommunale kroner på det vigtigste

Aarhus får et nyt kunstværket med det mundrette navn ”The Garden in the Machine”. Kunstværket skal installeres på facaden af Filmby Aarhus og består af kilometervis af LED-lys og etableres med støtte af millionvis af skattekroner. Alt imens døjer andre kommunale områder med årtiers underprioritering. I Dansk Folkeparti mener vi,