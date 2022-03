Lad os nu løfte os til gavn for hele Østjylland

Men trods debatten har jeg svært ved at forstå, at man ikke løfter den til en større diskussion om Østjyllands mulighed for at vækste. Og her er nøglen til vækst ikke kun via Aarhus og havnen, da resten af Østjylland også har rigtig meget at byde ind med.

Hvorfor er det, at man bruger så meget krudt på at snakke om udbygning af en havn, når der er masser af billigere og endda bedre muligheder et andet sted tæt på? Hvorfor er det, at man ikke ser til Grenaa Havn, som har masser af kompetencer og masser af plads til netop bulk, transit og mange andre ting, som kræver faglig dygtighed og plads? Og hvorfor er det, at Aarhus ikke går i samarbejde med Grenaa Havn i stedet for at køre sololøb?