Aarhus' havneudvidelse er nødvendig for fremtiden

Aarhus Havns skiftende ledelser er gennem de seneste 50 år på visionær og dygtig vis lykkedes med at fastholde havnens status som basishavn, en bedrift for en by af beskeden størrelse sammenlignet med de øvrige havnebyer på ruten til Asien. En basishavn betyder regelmæssige og direkte skibsanløb af stykgods- og containerskibe til og fra