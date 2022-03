Send mig en sms – når du er hjemme

En ny måling fra Trygfonden viser, at særligt unge i disse år føler sig mindre trygge. Hos unge først i 20’erne er andelen, som føler sig utrygge, vokset med 6 pct. siden 2019 og med hele 14 pct. siden 2013.

28 pct. af alle adspurgte i aldersgruppen 18-24 år svarer i målingen, at de er utrygge i hverdagen. Det er tæt på en fordobling på otte år – og det højeste Trygfonden nogensinde har målt. Det er navnlig kvinderne, som er blevet mere utrygge.

Det er udtryk for en stærkt bekymrende udvikling, vi må og skal reagere på. Aarhus er en by med mange unge, så stigende utryghed er noget, som rammer rigtig, rigtig mange og påvirker deres dagligdag i vores kommune. Det gør indtryk på mig som borgmester og som far til en datter, når jeg hører historierne om, hvordan unge kvinder tager forskellige forholdsregler, når de bevæger sig ud efter mørkets frembrud. Nogen sørger for at tale i telefon, andre har tænkt over, hvordan de kan forsvare sig – og andre sørger altid for at sende en sms, når de er kommet trygt hjem. Den utryghed er et vilkår, vi som mænd kun kan prøve at forstå, men ikke desto mindre er det en utryghed, vi skal handle på.