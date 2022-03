Vækstambitionerne er gået for vidt i Aarhus

Et sådant område burde være givet fri til byens borgere som en folkepark med små bygninger på området, med boldbaner, blomsterhave, skateboardområde og mange andre ting. Gamle pakhuse kunne være brugt til streetfood, foreningshuse og meget andet. Alt sammen til gavn for borgerne. Det, der nu er rettet mod borgerne, er en massiv konstruktion af høje bygninger af meget forskellige arkitektonisk udtryk, mange i den smagløse ende. Et område, som ikke alene har ødelagt udsigten for rigtig mange, men også ødelagt oplevelsen af en by i harmoni.

Nu vil Aarhus Havn så udvide, ”fordi det er så vigtigt”. Hvem er det vigtigt for? Havnedirektøren? Borgmesteren? Det er jo ikke en naturlov, at Aarhus skal have det hele. Jeg er klar over, at for nogle politikere har man kun en tanke, hvordan bliver vi større. Det gør man blandt andet ved at suge næringen ud af de omkringliggende kommuner. Jeg skal ikke kunne sige, hvorvidt historien om en tidligere borgmester i Aarhus taler sandt. Historien fortæller, at vedkommende fik forpurret bygningen af den planlagte motorvej til Grenå. Årsagen skulle være, at Grenå Havn er en ægte dybvandshavn, og med dens meget centrale beliggenhed for skibsfarten vil den udgøre en konkurrent til Aarhus Havn.