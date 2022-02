Jeg har en tilståelse og et spørgsmål. Tilståelsen er, at den viden, vores unge studerende får på uddannelserne i dag, ikke er tilstrækkelig om 10, 15 eller 20 år. Sådan har det nu været i årtier. Vi har bare ikke været så bevidste om det, og det har vores studerende nok heller ikke.

Jeg kan afsløre, at kun cirka 4 pct. af de offentlige uddannelsesmidler bliver brugt på videre- og efteruddannelse. Det er efter min bedste overbevisning for lidt til at nå de mål, vi har for et godt og langt arbejdsliv. Derfor skal vi skabe bedre rammer for en løbende bevægelse i arbejdslivet.

Hvor stor en del af de offentlige midler til uddannelse bør efter din mening bruges på decideret efteruddannelse? Er 20 pct. rimeligt? 10 pct.? Eller mindre? Husk, før du svarer, at vi som samfund gerne vil have borgerne til at arbejde længere. Vi vil også undgå nedslidning. Og vi ønsker en fleksibel arbejdsstyrke, så den hurtigt kan flytte sig, når nye behov opstår.

Det er ikke kun virksomheder og medarbejdere, der skal være fleksible. Det skal vi også i uddannelsessektoren. Det kan jo ikke nytte, at vi dræner virksomhederne for arbejdskraft, der skal på skolebænken, når der er mangel på medarbejdere som nu.

Derfor har vi gennem de senere år udviklet nye og fleksible læringsformer med blended learning og virksomhedstilpassede kurser. Og vi er altid lydhøre over for forslag til, hvordan vi kan lave tidssvarende efteruddannelser, der både imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft og medarbejdernes behov for at forblive relevante på arbejdsmarkedet.

Vi skal simpelthen have skabt et helt andet fokus på, at uddannelse er en del af livet – hele livet. Og som repræsentant for en stor uddannelsesinstitution kan jeg love, at vi vil blive ved med at arbejde for den livslange læring.