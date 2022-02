Gør arkitektskolen på Nørreport til nyt kulturcenter

Herom står der bl.a: » Den almindelige byfortætning med boliger og liberale erhverv skal ikke være den primære udvikling .« Og: »En eksisterende del af Arkitektskolens bygninger bør så vidt muligt fastholdes til kulturfortætning.« Temaet og begrebet kulturfortætning er udviklet af den beboerfølgegruppe, som siden foråret 2019 har deltaget i borgermøder og et utal af workshops med planafdelingens folk. Det har været et nyttigt samarbejde, og vi kan som deltagere i beboergruppen genkende mange af vores tanker i helhedsplanen. Helhedsplanforslaget citerer borgerne:

Helhedsplanen er bygget over fem centrale temaer. Et centralt tema er kulturfortætning:

I sidste uge meldte Statens ejendomsselskab, Freja, at Arkitektskolens auditoriebygning på Nørreport er sat til salg. Dette sker, samtidig med at Helhedsplan Nørreport er sendt i høring.

Kommunen bør vel overveje ikke bare at sælge ud af sine grunde og ejendomme – senest er Tandlægeklinikken i Graven med sin unikke beliggenhed også sat til salg. Bør kommunen ikke også sikre sig indflydelse på udviklingen i byen og eksempelvis her på Nørreport købe Arkitektskolens bygninger, bl.a. auditoriebygningen.



Her kan kulturfortætningen realiseres. Her kan der blive plads til studier, teater, film, atelierer og værksteder både til professionelle og til almindelige beboere og lokalkultur. Til glæde for mange i hele Aarhus. Idéerne er allerede skitseret i helhedsplanen, hvor egentlige kulturaktiviteter er blandet med caféer og restauranter. Vi ser frem til det annoncerede borgermøde om helhedsplanen for Nørreport den 24. februar, hvor bydelens beboere kan drøfte forslaget nærmere.

Samtidig skriver vi dette indlæg, for det er jo ikke sikkert, at alle forvaltninger og alle byrødder læser et helhedsplanforslag – og endnu mindre, at byens borgere har opdaget de muligheder for en positiv udvikling i byen, som her er ridset op. Der er i øvrigt et fint sammenfald af idéerne om kulturfortætning i kommunens eget Forslag til Midtbyvision, som også er i høring indtil marts 2022; her hedder det blot »Dyrk bykulturen«, men dækker de samme intentioner.