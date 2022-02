Sæt pris på klimaet

Det skal være nemmere at træffe den mest klimavenlige beslutning, men hvad prisen på et ton CO2 skal være, er op til åben debat.

Klimaforandringerne er en realitet med stigende globale temperaturer og de deraf afledte effekter på vores og vores efterkommeres hverdag. I Skanderborg Kommune har vi en målsætning om at blive CO 2 -neutral i 2050 med et delmål om en 70 pct. reduktion i 2030.

Sandheden er ganske rigtigt, at brugen af biodiesel gavner CO2-regnskabet. Men det er en meget dyr løsning i forhold til Klimarådets anbefalinger.

2 -udledning, der nogenlunde svarer til udledningen fra alle personbilerne og hele landbruget (ca. 20 mio. tons).

For at vi får et oplyst beslutningsgrundlag ved f.eks. madindkøb og nye anlægsprojekter er Det Konservative Folkeparti fortaler for, at der bliver regnet en CO 2 -skyggepris med i alle fremtidige udbud og indkøb. Vi ønsker, at det i fremtiden skal være nemmere at træffe den mest klimavenlige beslutning, men hvad prisen på et ton CO 2 skal være, er op til åben debat. Klimakoalitionen har slået på tromme for indregning af 850 kr. pr. udledt ton CO 2 i indkøbspolitikken. Et godt bud på en løsning. Der er sikkert andre modeller, men der er behov for et værktøj.

Det Konservative Folkeparti har i byrådet netop været med til at stemme for anvendelsen af biodiesel til driften af kommunens skolebusser. En beslutning, der ved første øjekast synes let, for alle ved, at biodiesel er bedre for miljøet og skåner vores omgivelser for CO 2 . Sandheden er ganske rigtigt, at brugen af biodiesel gavner CO 2 -regnskabet. Men det er en meget dyr løsning i forhold til Klimarådets anbefalinger. Sådanne beslutninger er ikke nemme, da vi ganske simpelt savner et sammenligningsgrundlag. Biodiesel er dyrere end den traditionelle fossile diesel. Da vi skulle træffe beslutningen, vidste vi i første omgang ikke, om CO 2 -besparelsen stod mål med prisen. Ellers sagt på en anden måde ville vi kunne få den samme mængde CO 2 -besparelse på en anden og billigere måde? Ville det f.eks. give mere CO 2 -besparelse at købe solceller eller rejse vindmøller for de samme penge?

Der blev regnet på tallene, og CO 2 -besparelsen viste sig at høre til i den meget dyre ende pr. sparet ton CO 2 if. Klimarådets inddelingen af skyggepris. En pris, et bredt flertal i byrådet var enigt om at betale. I eksemplet med kørsel på biodiesel frem for traditionel diesel vil en skyggepris gøre kørslen på traditionel diesel dyrere end kørslen med biodiesel. Det er vigtigt at forstå, at skyggeprisen er en “på papiret”-pris. Den er udelukkende til for at kvalificere, om en reduktion af CO 2 -udledning er mest samfundsøkonomisk fornuftig. Hvor får vi mest for pengene? Vi mener, at kommunen og byrådet har brug for sådant et værktøj til de fremtidige valg om udbud og indkøb, der skal træffes. Det bliver en anelse mere kompliceret, når projekterne, der regnes på, ikke er sammenlignelige, men selv her vil det værktøj, som en CO 2 -skyggepris er, give os et vigtigt fingerpeg om et givent indkøbs klimaaftryk.