Utroligt, hvad Molslinjen gør for de sjællandske turister

I JP Aarhus i torsdags er der en artikel om, at Molslinjen udvider antallet af færgeafgange, hvori Molslinjens kommercielle direktør siger følgende: »Danskerne har genopdaget, hvor dejligt det er at holde ferie i Danmark, og det har været tydelig, at de sjællandske turister har været meget glade for ruten til Mols. Derfor satser vi nu på at kunne sejle dagligt i sommerferien.«

Hold da op, det er da utroligt, hvad de kan opnå, de sjællandske turister.

Hvordan kan man tilsidesætte en hel egns behov for ekstra færgeafgange og skabe forringelse af kort transporttid til Sjælland i lang tid, men så bare med et snuptag finde ud af, at det er behov for ekstra færger, fordi sjællandske turister er glade for ruten?

Nej, vi skal tage til takke med ekstra køretid, først til Aarhus midtby og nu helt ud til den nye færgehavn. Det tager fra Grenaa en halv times tid længere. Vi her i Udkantsdanmark tager da til takke med de ekstra færgeafgange, som er til for turisternes skyld, men jeg føler da, at det er det mest arrogante, jeg nogensinde har læst. Hvordan kan man tilsidesætte en hel egns behov for ekstra færgeafgange og skabe forringelse af kort transporttid til Sjælland i lang tid, men så bare med et snuptag finde ud af, at der er behov for ekstra færger, fordi sjællandske turister er glade for ruten?

I øvrigt har jeg ikke noget imod sjællændere; kun noget imod Molslinjens meget mærkværdige færgepolitik. Man skal heller ikke komme med undskyldninger om, at der ikke er basis for kunder fra Ebeltoft i hverdagen, da Molslinjen har lavet afgange, som overhovedet ikke passede til behovet. Når vi sejler med færgen, er den altid fyldt, selv om den sejler på tidspunkter, hvor der kun kan sejle nogle, der har fri fra arbejde, fredag formiddag kl. 10.30.